Umfrage bei den Polizeibehörden : Polizei berichtet über fast 2000 Fälle zu gefälschen Impfpässen

Ein Aufkleber, der auf eine Impfung mit dem Impfstoff Moderna hinweist, klebt im Impfzentrum des Klinikums Stuttgart im Impfpass eines Impflings. In Baden-Württemberg hat die Polizei bislang mehr als 100 Fälle registriert, in denen mit gefälschten Impfpässen digitale Impfnachweise erschlichen werden sollten. Foto: dpa/Marijan Murat

Mainz Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen berichtet von einer "mittleren dreistelligen Anzahl von Vorgängen" um gefälschte Impfpässe. Die meisten Fälle sind in Bayern bekannt geworden.

Die Polizeibehörden in Deutschland haben bisher fast 2000 Fälle in Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen bearbeitet. Das hat eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" bei allen Landeskriminalämtern und obersten Polizeibehörden ergeben. Spitzenreiter ist demnach Bayern, dessen Landeskriminalamt nach eigenen Angaben mehr als 600 Fälle bekannt sind. Dabei seien 3000 gefälschte Impfpässe sichergestellt worden.