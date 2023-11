Ein Licht als Zeichen des Friedens Friedenslicht kommt trotz Krieg auch 2023 direkt aus Bethlehem

Besonders in Zeiten von Kriegen sendet das Friedenslicht aus Bethlehem die Weihnachtsbotschaft in die Welt: Frieden auf Erden. Wie das Friedenslicht in diesem Jahr von Bethlehem nach Österreich und von dort aus weiter nach Deutschland und in die Welt gelangt, war angesichts des neuerlichen Kriegs lange unklar. Doch inzwischen ist es in Österreich angekommen.