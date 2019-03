Sanktionen für „Fridays-for-Future“-Demonstranten?: „Drohkulisse ist rechtlich nicht gedeckt“

Düsseldorf Einen Tag vor dem weltweiten Klimastreik am Freitag kursieren im Netz neue Nachrichten über Sanktionen für das Schuleschwänzen. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, hat nun einen Brandbrief an NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer geschrieben.

Der Streit um die „Friday-for-future“-Bewegung, bei der Schüler zugunsten von Klimaschutz-Demonstrationen die Schule schwänzen, erreicht Düsseldorf. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Sigrid Beer, hat einen Brandbrief an NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) geschrieben. Der Brief liegt unserer Redaktion vor. Darin fordert Beer die Ministerin auf, öffentlich klarzustellen, dass an den Demonstrationen teilnehmende Schüler nicht von Lehrern mit Sanktionen bedroht werden dürfen. Meldungen über mögliche Sanktionen für das Schuleschwänzen in den sozialen Medien hatten für Unruhe gesorgt.