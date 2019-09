Freund veräppelt Partnerin auf Facebook : Der vielleicht geheimste Heiratsantrag der Welt

Düsseldorf Edi Okoro macht seiner Freundin über Wochen immer wieder versteckte Anträge und postet sie alle auf Facebook. Seine Freundin ahnt nichts, obwohl sie den Ring teilweise direkt vor der Nase hat.

Einige planen einen Flashmob, andere ein schickes Essen oder stellen ein riesiges Schild auf. Als Heiratsantrag komme das alles nicht infrage für Edi Okoro, schreibt er auf Facebook. „Ich bin ein spontaner Improvisierer.“ Und das wisse seine Freundin. Wenn er seinen Antrag von langer Hand geplant hätte, wäre das seiner Freundin sofort aufgefallen. So ein Typ sei er einfach nicht. Darum nahm Okoro den Ring überall hin mit, über Wochen hinweg, in der Hoffnung, dass der perfekte Moment spontan passiere. Doch dann kam es anders.

Nachdem Okoro den Ring schon rund einen Monat mit sich herumgetragen habe, kam ihm der zündende Gedanke: All die verpassten Gelegenheiten, in denen er ihr einen Antrag hätte machen können! Von nun an wolle er all diese Momente dokumentieren. „Das eskalierte dann schnell zu dem Versuch, so viele Fotos wie möglich zu machen, ohne dass sie es wusste“, schreibt Okoro. So entstand seine Idee, die ganzen Bilder von sich, seiner Freundin und dem Ring zu machen - entweder bis der perfekte Moment für einen Antrag komme oder bis er dabei erwischt würde.