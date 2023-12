Greiz Frau mit Samurai-Schwert im Supermarkt

Im ostthüringischen Greiz hat eine Frau einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie mit einem Samurai-Schwert in einem Supermarkt einkaufen war. Kunden und Verkaufspersonal hatten sich bei der Polizei gemeldet, als sie die Frau am Samstagabend mit dem rund 70 Zentimeter langen Schwert im Supermarkt gesehen hatten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau gab demnach gegenüber den Beamten an, dass sie das Schwert von einem Bekannten erhalten hatte und auf dem Weg in die eigene Wohnung noch spontan im Supermarkt einkaufen wollte. Nach Angaben der Polizei verstößt das Führen eines Schwertes in der Öffentlichkeit gegen das Waffengesetz. Die Beamten stellten das Schwert sicher, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.