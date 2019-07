Vor der französischen Küste : Suchschiff findet gesunkenes U-Boot im Mittelmeer

Eine undatiertes Foto zeigt die "Minerva", ein französisches U-Boot der "Daphne"-Klasse, während einer Militärübung auf See. Foto: AFP/STF

Paris Das französische Militär-U-Boot war in den 60’er Jahren gesunken. Die Familien der Seeleute hatten im Oktober 2018 die Wiederaufnahme der Suche gefordert.

Mehr als 50 Jahre nach dem Verschwinden des französischen Militär-U-Boots „La Minerve“ ist das Wrack im Mittelmeer entdeckt worden. Wie Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly am Montag mitteilte, liegt das U-Boot 45 Kilometer vor der Küste von Toulon in 2370 Metern Tiefe. Die „Minerve“ war 1968 mit 52 Besatzungsmitgliedern an Bord verschollen. Obwohl sofort eine Suchaktion eingeleitet wurde, war das Wrack damals unauffindbar.