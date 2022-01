Frankreich : Mann bringt abgetrennten Kopf eines Mordopfers zur Polizeiwache

Fréjus Ein Franzose soll vor der Polizei behauptet haben, einen Mann getötet und verstümmelt zu haben. Der Polizei brachte er demnach einen abgetrennten Kopf und einen Penis auf die Wache.

Ein Mann ist in Südfrankreich offenbar mit dem Kopf und dem Geschlechtsteil eines Mordopfers auf einer Polizeiwache vorstellig geworden. Der 38-Jährige sei am Freitag im Côte d'Azur-Ort Fréjus mit einer Tasche auf die Polizeistation gekommen und habe erklärt, dass er jemanden getötet hat, berichtete die Regionalzeitung „Var-Matin“ unter Verweis auf eine Mitteilung der Gendarmerie. In der Tasche fanden die Beamten den abgetrennten Kopf und Penis. Der Mann gab auch die Identität seines Opfers an. Den geköpften und verstümmelten Toten fanden die Fahnder später in der Wohnung des 38-Jährigen.