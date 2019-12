Messe in Frankreich : Dutzende Gläubige erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung während Weihnachtsgottesdienst

Lille Während einer Weihnachtsmesse in Nordfrankreich hatten sich mehrere Gottesdienstbesucher über Kopfschmerzen beklagt. Die Kirche wurde daraufhin evakuiert. 19 Gläubige landeten mit Kohlenmonoxid-Vergiftung im Krankenhaus.

Die Messe an Heiligabend musste wegen ausströmenden Kohlenmonoxidgases abgebrochen werden. 19 Gläubige, die in der Kirche der Gemeinde Carlepont Gottesdienst feierten, mussten nach Angaben der Rettungskräfte vom Mittwoch mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Gläubige mit besonders gravierenden Beschwerden wurden in medizinische Spezialeinrichtungen überstellt.