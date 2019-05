Polizei ermittelt nahe Konstablerwache : Schüsse und Festnahmen bei Großeinsatz in Frankfurt

Frankfurt In der Frankfurter Innenstadt fielen am Abend Schüsse. Vier Männer wurden beim anschließenden Großensatz der Polizeit festgenommen. Inzwischen besteht im Einsatzbereich keine Gefahr mehr.

Bei einem Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von Frankfurt am Main sind nach Angaben eines Sprechers mehrere Personen festgenommen worden. Über die Hintergründe gab es in der Nacht zunächst keine Angaben. Es seien in der Nähe der Konstablerwache, einem Platz im Zentrum der Stadt, Schüsse gefallen, Tote habe es aber nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher.