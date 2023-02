Rätselhafte Flugobjekte über Nordamerika Würde Deutschland einen Spionageballon überhaupt bemerken?

In diesem Fall würde eine sogenannte Alarmrotte in Marsch gesetzt. Dabei handelt es sich um jeweils zwei Eurofighter, die im Bedarfsfall innerhalb von 15 Minuten startbereit sind, damit das betreffende Flugobjekt aus der Nähe begutachtet werden kann. In Deutschland halten sich immer zwei solcher Alarmrotten bereit: Im Norden eine in Laage bei Rostock, im Süden eine in Neuburg an der Donau (Bayern). Ein Alternativstandort ist Nörvenich südwestlich von Köln.