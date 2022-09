Nach Bericht unserer Redaktion : Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen werden genauer angezeigt

Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen werden genauer angezeigt

Düsseldorf Die langen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen belasten Mitarbeitende und Passagiere. Nach Bericht unserer Redaktion werden diese nun in genaueren Intervallen angezeigt.

Dass es derzeit zu langen Wartezeiten am Sicherheitscheck vieler Flughäfen kommen kann, dürfte jedem bekannt sein. Für Reisende am Düsseldorfer Flughafen war es deshalb besonders ärgerlich, wenn sie von den Warteschlangen, die zu Stoßzeiten die komplette Flughafenhalle ausfüllen, hoch zur Anzeigetafel blickten. Dort standen oft Wartezeiten, die der Realität nicht entsprachen ( Kostenpflichtiger Inhalt wir berichteten ). Das scheint sich nun aber geändert zu haben.

Zuvor waren Wartezeiten nur in fünf Intervallen angezeigt worden: weniger als fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, zehn bis 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten oder mehr als 20 Minuten Wartezeit. Am Donnerstagmorgen sind nun auch Wartezeiten von 20 bis 40 Minuten angeschlagen, laut Einschätzung von Verdi-Sekretär Özay Tarim eine realistische Wartezeit für die Lage in diesem Moment. Er spricht von einem Erfolg: „Pünktlich zum Beginn der Herbstferien ist wenigstens das gelungen.“