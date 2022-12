Verblüffendes Ranking NRW in Top 3 - Das sind die besten Flughäfen in Europa

Düsseldorf · Die Flughäfen in NRW gerieten in letzter Zeit besonders wegen Personalmangel und langen Wartezeiten in die Kritik. Nun schafft es ausgerechnet ein hiesiger Lufthafen auf den dritten Platz eines US-amerikanischen Flughafen-Rankings.

06.12.2022, 12:42 Uhr

