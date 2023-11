Auf Mallorca-Rückflug Defekte Ryanair-Maschine löst Großalarm in Münster aus

Dortmund/Münster · Technische Probleme an Bord einer Ryanair-Maschine aus Mallorca haben am Flughafen Münster/Osnabrück einen Großalarm ausgelöst. Dorthin hatte die Boeing 737 ausweichen müssen, weil die Piloten in Dortmund nicht landen konnten.

13.11.2023 , 11:28 Uhr

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa Foto: dpa/Thomas Banneyer

Wegen technischer Probleme musste am Sonntag eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Ryanair bei der Landung nach Münster/Osnabrück ausweichen. Wie unter anderem der „Westfälische Anzeiger“ berichtete, stellten die Piloten noch vor dem geplanten Landeanflug in Dortmund ein Problem mit den Landeklappen fest. Sie entschieden sich deswegen dazu, bis nach Münster/Osnabrück weiterzufliegen, wo die Landebahn etwa 200 Meter länger ist. Dadurch konnte das Flugzeug länger ausrollen. Durch Landeklappen werden Flugzeuge bereits bei geringeren Geschwindigkeiten flugfähig, was den Start und die Landung vereinfacht. Ohne Hilfe der blockierten Landeklappen setzt die Maschine schneller als üblich auf dem Rollfeld auf und braucht daher mehr Fläche zum Ausrollen. Durch die größere Belastung können die Radbremsen im schlimmsten Fall so sehr erhitzen, dass ein Reifenbrand ausgelöst wird. Daher wurde am Flughafen Münster/Osnabrück Großalarm ausgelöst. Zur Flughafenfeuerwehr stießen weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Kreis Steinfurt. Sie mussten jedoch, abgesehen vom Kühlen der Bremsen mit Luft, nicht eingreifen. Nur einen Tag zuvor war am Flughafen eine ähnliche Situation geübt worden. An Bord der betroffenen Maschine waren nach Angaben des Flugsicherheitsportals „Aviation Herald“ 181 Passagiere und 6 Crew-Mitglieder. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

(toc)