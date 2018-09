Florstadt: Jugendlicher unter Terrorverdacht festgenommen

Florstadt Er soll sich eine Anleitung zum Bau eines Sprengsatzes besorgt und sich bereits Chemikalien beschafft haben: Unter dem Verdacht der Planung eines islamistisch motivierten Anschlags ist ein 17-Jähriger in der Wetterau gefasst worden.

Wegen der Planung und Vorbereitung eines islamistisch motivierten Terroranschlags im Rhein-Main-Gebiet ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Der 17-jährige Deutsche sei bereits am 1. September in Florstadt im Wetteraukreis gefasst worden, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er soll mit der Vorbereitung eines Anschlags mit hochexplosivem Sprengstoff bereits begonnen und sich dafür geringe Mengen geeigneter Chemikalien verschafft haben. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Bei der Vernehmung durch den Richter habe er die Anschlagsplanung eingeräumt, erklärte die Staatsanwaltschaft.