Kabarettist Florian Schroeder : „Bei Scholz-Parodien denken die Leute, es ist Pause“

Interview Berlin Karl Lauterbach vergisst, was er sagen will, Olaf Scholz floppt und Armin Laschet ist Heinrich Lübke 2.0 - Kabarettist Florian Schroeder hat seine ganz eigene Sicht auf 2021. Der 42-jährige verrät, worüber im zweiten Corona-Jahr besonders gelacht wurde.

Schroeder Na klar, unendlich viel! Deutschland wählt einen neuen Kanzler und der outet sich in den ersten Wochen als Merkel-Mutante mit Schlagseite zur BILD-Kuschelei. Dazu #allesdichtmachen – Schauspieler, die sich ganz alleine unmöglich machen. Videos posten, um sie dann selbst zu löschen. Das führt jede Cancel Culture-Debatte herrlich ad absurdum. Und dann auch noch der versemmelte Wahlkampf von Armin Laschet: Das schlechteste Ergebnis der CDU-Geschichte, Landesteile, in denen sich Parteisoldaten weigerten, Laschet-Plakate aufzuhängen, dummes Gelächter beim Bundespräsidenten-Besuch in den Hochwassergebieten, ausgelacht werden von Elon Musk , eine peinliche Rote-Socken-Kampagne und falsch gefaltete Stimmzettel: Für mich ist Laschet der Heinrich Lübke 2.0.

Was hat die Pandemie mit dem Humor in Deutschland gemacht?

Schroeder Wenn sie überhaupt etwas mit ihm gemacht hat, dann hat sie ihn radikalisiert – und damit kleiner gemacht, enger, verbissener. Wir gegen die - auf beiden Seiten. Alle wähnen sich auf der richtigen Seite und versuchen, sich in Stellungskriegen zu behaupten. Mit mittelmäßigem Erfolg und ohne die Qualität, die Humor ausmacht: Mit Abstand zu den erwartbaren Gräben überraschend die Lage in Augenschein zu nehmen.

Schroeder Wenn all das gar nicht mehr zählt – was sehr selten ist – muss man hinnehmen, dass einige Mitreisende den Zug verlassen. Sollen sie doch. Auch das halten wir aus. Mit allen Anderen – und das ist die riesige Mehrheit – gilt es zu sprechen und zu streiten und zu diskutieren – und insbesondere neugierig zu bleiben und ohne Verdacht auf das Fremde zuzugehen.

Jahresrückblick in Neuss : 2021 – gefangen in der Corona-Schleife

Schroeder Über die grassierende Retro-Welle: Vielleicht sind wir in einer Zeitschleife gefangen, so dass Laschet eigentlich meint: Zurück in die Zukunft, und zwar zur Musik der neuen ABBA-Platte, die nun nach 40 Jahren Pause erscheint? Das passt, schließlich haben ABBA jede Menge Hits fürs CDU-Zukunftsteam gemacht: „Money, Money, Money“ für Friedrich Merz, „Mamma Mia“ für Dorothee Bär und „Waterloo“ für Armin Laschet. Ähnlich im Fernsehen beim „Wetten, dass“ – Comeback. Deutschland ist wieder zwölf Jahre alt und möchte mit ABBA zurück in eine Vergangenheit, die niemals so schön war, wie sie in der Gegenwart scheint. Und Helene Fischer, das risikobefreite Update der Teflon-Perfektion und aalglatte Projektionsfläche der vereinigten deutschen Spießigkeit.