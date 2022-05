Eine Gruppe von Männern aus Deutschland muss sich für einen Brand in der Nähe des Ballermanns auf Mallorca verantworten. Ihnen drohen auf der Balearen-Insel längere Haftstrafen. Die Details im Überblick.

Eine Rauchwolke steigt am 20. Mai durch einen Brand im Restaurant "Why Not" in der Nähe des Ballermanns auf. Die Polizei hat auf Mallorca 13 deutsche Urlauber festgenommen, weil sie den Brand ausgelöst haben sollen.