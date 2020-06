"Wer wird Millionär?" : Münchner gewinnt die Million bei Jauch

Düsseldorf Den letzten Millionär gab es in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" vor über zwei Jahren. Nun hat es wieder geklappt: Sebastian Langrock aus München räumte bei Günther Jauch ab.

Um 21.08 Uhr hatte der Münchener, der professioneller Pokerspieler ist, die Million in der Tasche und hatte nach dem ersten Jubel einige Tränen in den Augen. Die Antwort auf die Millionen-Frage gab er Günther Jauch bereits, bevor überhaupt die vier Antwortmöglichkeiten aufgeleuchtet waren.

Der 36-Jährige erzählte Jauch, er habe erst vor einer Woche davon in einem Buch über unnützes Wissen gelesen und meine, die "Zwanzig nach vier"-Stellung habe etwas mit der Stellung von Messer und Gabel zu tun. Tatsächlich, so erklärte Jauch nach der richtigen Antwort, signalisiere diese Stellung dem Kellner, dass der Gast zu Ende gegessen habe und abräumen könne.

Der Münchener Millionen-Gewinner, der noch in einer Vierer-WG wohnt, will mit seinem Gewinn eine Putzfrau für die Wohngemeinschaft finanzieren. Denn da er immer kochte, war ihm das ganze Aufräumen im Nachhinein zu viel. Einen anderen Teil will er bei Turnieren der Workd Series of Poker in Las Vegas einsetzen.