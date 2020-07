ZDF-Sendung : Sportstudio unterläuft krasser Fehler beim großen Finale an der Torwand

Mainz Der Berliner Roy Hanisch aus Berlin hat im Aktuellen Sportstudio das Torwandfinale und damit 25.000 Euro gewonnen. Hinter den Kulissen war dem ZDF aber ein krasser Fehler unterlaufen. Ein Kandidat aus Leverkusen spielte dabei die zentrale Rolle.

Zum Ende der Fußball-Saison steht beim Aktuellen Sportstudio das große Finale an der Torwand an. Das ZDF lädt dann die Kandidaten nach Mainz ein, denen in den vergangenen Monaten mehr Treffer als den Profis an der berühmten Torwand gelangen.