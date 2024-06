„ZDF-Morgenmagazin“-Moderatorin Harriet von Waldenfels wechselt zum NDR

Die „ZDF-Morgenmagazin“-Moderatorin Harriet von Waldenfels wechselt zum Norddeutschen Rundfunk. Das teilte der NDR mit. Seit 2019 war die 39-Jährige beim Zweiten tätig gewesen, als Moderatorin und Reporterin des „ZDF-Morgenmagazins“ und Reporterin des „ZDF-Mittagsmagazins“. Sie ist in Hamburg aufgewachsen und lebt laut NDR seit einigen Jahren mit ihrer Familie wieder in ihrer Heimatstadt. Von September an verstärkt sie das Moderationsteam in der 19.30-Ausgabe des „Hamburg Journals“ um Julia-Niharika Sen, Ulf Ansorge und Jens Riewa.