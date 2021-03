ZDF Magazin Royale : Böhmermann und die Neonazis in Sachsen

Düsseldorf Im „ZDF Magazin Royale“ hat sich Jan Böhmermann die Frage vorgeknöpft, was Neonazis nach Sachsen zieht. Um seine Argumente zu untermauern, führt er das TV-Publikum an der Nase herum.

„Jetzt kommen wir zu etwas Lustigem: Nazis“, leitet Jan Böhmermann den Hauptteil seiner Sendung am Freitagabend ein. Wie gewohnt findet er lustige Formulierungen für ernste Fragen. „Dortmund-Dorstfeld war vor Kurzem noch das Wimbledon der Neonazi-Szene“, sagt er etwa, ehe er Burkhard Freier zitiert. Der Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz in NRW mag noch keine Entwarnung geben, räumt aber ein, dass sich die Neonazi-Szene in andere Gebiete begebe. Das macht Böhmermann konkret. Zu den passenden Nachrichtenbildern sagt er: „Sachsen ist ein Ort, an dem Nazis noch Nazis sein können und sich das Gewaltmonopol der Polizei zurückholen.“