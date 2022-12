Mit 79 Jahren ZDF-Journalist Ruprecht Eser gestorben

Geprägt vom angelsächsischen Journalismus, leitete er bis in die 1980er-Jahre die Redaktion Reportage/Dokumentation in der ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik. Ab 1985 war er Moderator, später auch Redaktionsleiter des „heute journal“ – auch während der Wendezeit 1989/1990. Diese zu begleiten, bezeichnete Ruprecht Eser als einen Höhepunkt seines journalistischen Lebens. 1992 wechselte er zur privaten Gesellschaft Westschienenkanal GmbH & Co. KG, später Vox, als Programmdirektor. Im Jahr 1993 kehrte er zum ZDF zurück und begrüßte die Zuschauerinnen und Zuschauer bis 2003 am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr zu seiner 30-minütigen Talksendung „halb 12 – Eser und Gäste“.