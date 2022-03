Öffentlich Rechtlicher Rundfunk : Neuer ZDF-Intendant „irritiert“ von ARD-Aussagen zu Sender Phoenix

Mainz Die ARD-Ausbaupläne des Nachrichtenkanals Tagesschau24 haben beim ZDF mit Blick auf den gemeinsamen Sender Phoenix zu Irritationen geführt.

Mitte Februar hatte die ARD bekanntgemacht, dass sie ihr Nachrichtenangebot ausbauen will. Bei sogenannten Breaking-News-Lagen soll vor allem der Sender Tagesschau24, den es schon seit einigen Jahren gibt, einen permanenten Nachrichtenfluss bieten. Damit will man auch deutlich schneller auf große Ereignislagen reagieren. Es hatte in der Vergangenheit immer wieder Kritik an der ARD dazu gegeben. Der Senderverbund hatte als Abgrenzung zum gemeinsamen ZDF-ARD-Sender Phoenix, der auch Politikberichterstattung anbietet, betont, dass dieser eher für im Voraus planbare Ereignisse - wie zum Beispiel einen Parteitag - zuständig sei und Tagesschau24 eher für akute Lagen.