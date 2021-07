ZDF-Nachrichtenformate : „heute“ und „heute-Journal“ präsentieren neues Design

Mainz Neue Uhr, neue Openings, neuer Tisch: Die ZDF-Nachrichten präsentieren sich von diesem Montag an in einem technisch und visuell überarbeiteten Rahmen. „Konzentration aufs Wesentliche“ lautet das Motto laut ZDF-Designern.

In den vergangenen zwölf Jahren war vor allem der geschwungene, dreiflügelige Tisch mit den bis auf die Erde reichenden Tischplatten ein Hingucker. Er verschwindet nun zugunsten eines deutlich kleineren Tisches in L-Form. Er ist in Sachsen gebaut worden, seine Oberfläche besteht aus Nussbaum in Schichtholz-Optik.