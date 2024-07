Ex-Bundesministerin ZDF-Fernsehrat wählt Gerda Hasselfeldt zur Vorsitzenden

Hasselfeldt, die am Sonntag 74 Jahre alt wird, ist Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie gehört dem Fernsehrat seit 2019 als Vertreterin des DRK an, seit 2022 ist sie stellvertretende Vorsitzende gewesen. Hasselfeldt war von 1987 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, von 2005 bis 2011 Vizepräsidentin des Parlaments. In den 1990er Jahren war sie in der Regierung von Helmut Kohl erst Bundesbauministerin, später Bundesgesundheitsministerin.