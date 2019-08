Affenlaute, Furzgeräusche, Seniorenwitze : Luke Mockridge mit Skandalauftritt im ZDF - Moderatorin Kiewel findet klare Worte

Mainz Für viele Zuschauer ist der „Fernsehgarten“ im ZDF eine absolute Kultsendung. Was sie am Sonntag allerdings erlebten, dürfte wahrscheinlich schnell im Giftschrank landen. Einen solchen Auftritt wie von Luke Mockridge hatte es noch nicht gegeben.

Gut vier Minuten dauerte der Auftritt von Mockridge, danach schwenkte die Kamera ruckartig auf Andrea Kiewel. Sie konnte ihren Zorn auf Mockridge nicht verbergen und sagte ihm via TV klar die Meinung: „Sie wissen, wie sehr mir dieser Fernsehgarten mit all seinen Zuschauern am Herzen liegt. Ich moderiere die Sendung seit 19 Jahren. Was Luke Mockridge hier abgeliefert hat, übertrifft all meine Vorstellungen an Unkollegialität, die ich jemals erlebt habe. Wir haben ihn vor Wochen eingeladen, er kam heute Morgen nicht zur Probe, weil er verschlafen hat, ich denke mir, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er vorhat. Wenn dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne, vor meinem Publikum wie ein Affe herumzuspringen, halte ich das für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern geben kann. Shame on you, Luke Mockridge, never ever again.“