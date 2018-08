ZDF-Doku "Sag mir, wo die Frauen sind" erzählt von Partnersuche

Hamburg Die ZDF-Doku „37 Grad: Sag mir, wo die Frauen sind“ erzählt von der Schwierigkeit, eine neue Partnerin zu finden.

Der 50-Jährige lebt seit ein paar Jahren allein und ist einer von zahlreichen Männern in Ostdeutschland, die eine Partnerin suchen. Weil viele Frauen im Osten mobiler sind als die Männer und in die größeren Städte oder in den Westen gehen, wo sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, gibt es in den ländlichen Regionen und Kleinstädten zwischen der Ostsee und Thüringen einen deutlichen Männerüberschuss. Frauen sind Mangelware und viele Männer auf Brautschau – die Regisseurin Sibylle Smolka hat für die ZDF-Dokumentationsreihe „37 Grad“ drei von ihnen über einen längeren Zeitraum begleitet. Herausgekommen ist dabei ein Beitrag, der seinen Protagonisten zuweilen augenzwinkernd auf die Pelle rückt, sie aber ernst nimmt und zu keinem Zeitpunkt vorführt.