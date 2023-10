Jonathan Frakes ist zurück Kult-Mystery-Serie "X-Factor" bekommt neue Staffel

Fans der Science-Fiction-Serie „Star Trek: Deep Space Nine“ erinnern sich sicherlich noch an Lieutenant Thomas Riker, der nie so richtig aus dem Schatten von Captain Picard herausgekommen ist. Vielen TV-Zuschauern der 90er-Jahre ist Jonathan Frakes, der Schauspieler hinter Riker, aber auch noch durch eine andere beliebte TV-Serie im Gedächtnis geblieben. Von 1998 bis 2002 moderierte der US-Amerikaner die Mystery-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“, die in Deutschland bei RTL Zwei lief.