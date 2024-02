„Wer stiehlt mir die Show?“ Joko und Klaas quizzen in neuer Staffel gegeneinander

Die Quizrunden und Spiele, in denen gerne das Publikum und die Show-Band einbezogen werden, sind auch in der siebten Staffel kreativ und kurzweilig. Dazu kommt diesmal die besondere Chemie zwischen Joko und Klaas, denen zuweilen schon Blicke reichen, um zu wissen, was der andere denkt. „Das hat so was ganz Vertrautes und trotzdem so was ganz Neues. Es ist so, als wären wir schon 20 Jahre verheiratet und jetzt würden wir noch eine Affäre haben – aber miteinander“, fasste Winterscheidt im Podcast „Baywatch Berlin“ zusammen.