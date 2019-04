Der Fotograf Brent Stirton gewinnt in der Kategorie "Environment" den Preis für das beste Single-Foto. "Akashinga - the Brave Ones" zeigt ein Mitglied der "Akashinga", ein Team von Frauen, das in Simbabwe gegen Wilderei kämpft. Das Projekt bindet Einheimische in modernen Tierschutz ein.