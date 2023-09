RTL-Show ab September Wo befindet sich das „Sommerhaus der Stars“?

Anstatt einer Villa am Meer gibt es für die Promis, die bei „Das Sommerhaus der Stars“ in zehn Folgen um 50.000 Euro kämpfen, nur einen Bauernhof bei Bocholt in Barlo. Das Gebäude inmitten einer grünen Idylle wirkt im zwar ersten Moment einladend, allerdings erwartet sie dort sie eine heruntergekommene, dreckige Unterkunft.