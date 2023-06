Kretschmann bei „Lanz“ „Das ist doch keine Haft“

Als Lanz die Kritik aufgreift, dass die Migranten an den EU-Außengrenzen wie in Gefängnissen leben sollen, entgegnete Kretschmann: „Man kann so was natürlich immer mit solchen Verbalinjurien belegen.“ Es sei aber keine Haft, sagte Kretschmann. Seine Begründung: „Die Leute können ja zurück. Das ist doch keine Haft.“ Das Asylrecht sei der Vereinbarung zufolge weiter gewährleistet.