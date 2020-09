Wiener „Tatort“-Folge „Pumpen“ : Eine „Eitrige“ an der Bude und viele Muskeln

Wien Die „Tatort“-Saison ist eröffnet: Der Wiener Fall „Pumpen“ lässt noch Luft nach oben, es war ein klischeehafter Fall. Nur Bibi Fellner (Adele Neuhauser) stach hervor, sprang sie doch dem Tod von der Schippe.

Darum ging es wirklich Natürlich liegt der Schluss nahe, dass die Muskelpakete in dem Studio nicht mit Hanteln, sondern mit illegalen Medikamenten geformt werden. In diese Richtung traben die Kommissare auch zunächst los. Nur um dann festzustellen, dass es sich um einen großen Sozialbetrug handelt. EU-Bürger ohne österreichische Staatsbürgerschaft und mit Hauptwohnsitz Wien beziehen Grundsicherung und müssen davon einen Großteil an eine Bande abgeben, zu der Savic gehörte. Außerdem werden mit gestohlenen e-cards, ähnlich der deutschen Krankenversicherungskarte, unberechtigterweise Patienten aus Osteuropa behandelt, die zu Dutzenden in Bussen herangekarrt werden.