Moderatorin entschuldigt sich : US-Sender suspendiert Whoopi Goldberg nach Aussagen zum Holocaust

New York Bei einer Diskussion in der Show „The View“ hatte Whoopi Goldberg die rassistische Dimension des Holocaust bestritten und sich im Nachgang dafür entschuldigt. Der Fernsehsender ABC sperrt sie jetzt für kurze Zeit.

Goldberg hatte bei einer Diskussion in der Sendung am Montag gesagt, dass es beim Holocaust „nicht um Rasse“ gegangen sei. Es sei „um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber einem anderen Menschen“ gegangen. Stunden später entschuldigte sich Goldberg. Sie tat das auch in der Folge von „The View“ am Dienstag. „Meine Worte haben so viele Menschen verärgert, was niemals meine Absicht war“, sagte Goldberg.