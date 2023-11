Vor letzter Sendung Gottschalk spricht über „Wetten, dass..?“-Abschied und teilt gegen Dieter Bohlen aus

Thomas Gottschalk moderiert am 25. November zum letzten Mal die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“. Diesmal sei es ein Abschied für immer, sagte er in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. Er empfinde „eine gewisse Ängstlichkeit“, gegen den Zeitgeist zu verstoßen, räumte er ein. „Ich gelte ja inzwischen als der Vater des Herrenwitzes, was ich nie sein wollte. Seit einer gewissen Zeit werde ich als alter, weißer Mann gesehen, der nichts begriffen hat. Ich will nicht auffällig werden auf meine alten Tage. Nach dem Motto: Er hat wieder dummes Zeug erzählt. Aber es ist eigentlich kein dummes Zeug, weil alles, was ich sage, aus meiner Sozialisierung heraus gewachsen ist. Und die ist eben anders als heute.“