Showklassiker geht weiter : Gottschalk moderiert 2022 und 2023 jeweils eine „Wetten, dass..?“-Sendung

Mainz Nachdem mit der Jubiläumsshow das Ende von „Wetten, dass...?“ besiegelt sein sollte, nun die Kehrtwende: Das ZDF plant nun doch neue Folgen mit Thomas Gottschalk.

Thomas Gottschalk macht mit "Wetten, dass..?" weiter. Auch in diesem und im kommenden Jahr werde es jeweils eine Ausgabe der eigentlich eingestellten Show geben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann begründete dies damit, dass die Resonanz auf die von über 14 Millionen Menschen gesehene Jubiläumssendung im November "überwältigend" gewesen sei.