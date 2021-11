Nach Quotenerfolg im ZDF : Thomas Gottschalk glaubt nicht an Fortsetzung von „Wetten, dass?“

Mainz Entertainer und TV-Legende Thomas Gottschalk glaubt trotz des großen Quotenerfolges seiner Samstagabendshow im ZDF nicht daran, dass der Sender das Format wieder fest ins Programm aufnimmt. Sollte er allerdings gefragt werden, wolle er überlegen.

Showmaster Thomas Gottschalk (71) ist trotz des Quotenerfolges der Sonderausgabe von „Wetten, dass..?“ skeptisch, ob es eine Fortsetzung geben wird. „Mit dieser tollen Quote habe ich nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass das ZDF seine Pläne ändert. Wenn sie mich fragen, fange ich an, zu überlegen“, sagte der Moderator am Montag „Bild“. Die Jubiläumsfolge des ZDF-Klassikers hatte am Samstagabend 13,8 Millionen Zuschauer erreicht.