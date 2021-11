„Wetten, dass..?“ kehrt zurück : Thomas Gottschalk feiert am Samstag eine große Nostalgieparty

Köln Einmal noch kehrt „Wetten, dass..?“ auf den Bildschirm zurück. Zum 40. Geburtstag der legendären Samstagabendshow moderiert Entertainer Thomas Gottschalk eine Sonderausgabe. Zahlreiche Promis und verrückte Wetten dürfen nicht fehlen.

Zeitreise im ZDF: Das Fernsehpublikum darf sich für einen Abend in die goldenen Jahre von „Wetten dass..?“ zurückversetzt fühlen. Moderator Thomas Gottschalk versammelt wieder Topstars und mutige Wettkandidaten um sich, an seiner Seite wirbelt Co-Gastgeberin Michelle Hunziker. Und natürlich wird auch ein Bagger benötigt. Alles wie früher eben, als „Wetten dass..?“ ein Straßenfeger war und generationenübergreifend 10 bis 20 Millionen Besucher vor die Fernsehgeräte lockte. Das Show-Revival soll am Samstag (6. November, 20.15 Uhr) in Nürnberg live über die Bühne gehen.