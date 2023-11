"Wetten, dass..?" Wer könnte der Nachfolger von Thomas Gottschalk werden?

Erfunden wurde „Wetten, dass..?“ von Showmaster Frank Elstner, 1987 übernahm der Entertainer Thomas Gottschalk die Sendung und moderierte sie mit einer einjährigen Unterbrechung, in der Wolfgang Lippert übernahm, bis 2011. Markus Lanz wagte danach den Versuch, die Show fortzuführen, doch erst als Thomas Gottschalk 2021 mit einer Spezialausgabe zurückkam, saßen in ganz Deutschland wieder alle gebannt vor ihren Fernsehern. Denn die Sendung löst bei vielen Menschen in Deutschland Nostalgie-Gefühle aus. Mit Moderator Gottschalk verbindet die breite Öffentlichkeit die Erinnerung an sorgenfreiere Zeiten.