Thomas und Thea Gottschalk: Wenn eine Ehe nach 42 Jahren in die Brüche geht

München Der Moderator und seine Frau gehen getrennte Wege. Über die Gründe schweigen sie sich aus, der 68-Jährige soll aber eine Freundin haben. Gottschalk hatte selten öffentlich über seine Ehe gesprochen – Skandale gab es keine.

Diesen Eindruck einer verschworenen Gemeinschaft bestärkte Gottschalk bei den seltenen Momenten, in denen er öffentlich über seine Ehe sprach. „Thea und ich sind in einer Kellerwohnung gestartet, haben uns ins Dach hochgearbeitet, und jetzt haben wir wohlverdient in einem Schloss gesessen“, sagte Gottschalk bei „Lanz“. „Aber das Beste daran ist, dass Thea und mir immer klar war, diese Zeit könnte einmal zu Ende gehen. Und dann müssten wir wieder zurück in die Kellerwohnung – und sie wäre immer an meiner Seite gewesen, ohne Wenn und Aber.“ Auch Thea lobte ihren Mann. Er sei skandalscheu – und immer noch so aufmerksam wie in den Flitterwochen. Seine Silberhochzeit verpasste er allerdings, weil er bei einer Benefiz-Gala im Wort stand. Wo die beiden sich nun niederlassen, ist nicht bekannt. Thea Gottschalk soll zuletzt häufig im New Yorker Apartment des Paares gesehen worden sein. Dazu haben die beiden noch ein Haus in Santa Monica in Kalifornien und eine Wohnung in Berlin.