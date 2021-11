Phänomenaler „Wetten,dass...?“-Erfolg : Sehnsucht nach Lagerfeuern

Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei der Jubiläumssendung nach 40 Jahren am Samstag in Nürnberg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Meinung Verblüffend erfolgreich verlief der Versuch einer einmaligen Wiederbelebung eines Uralt-Fernsehformates. „Wetten, dass...?“ zog Millionen in den Bann. Es ist Ausdruck einer Suche einer von Polarisierung und Problemen überforderten Gesellschaft.

Das Phänomen zeichnete sich bereits in Echtzeit bei den sozialen Netzwerken ab. Die gewöhnlich auseinanderstrebenden Nutzer fanden sich, wie sie parallel twitterten, an diesem Samstag in Scharen zusammen: „Wetten, dass…?“ als Fernsehformat der 1980er wurde regelrecht zelebriert in den deutschen Haushalten des Jahres 2021. Kinder und junge Leute, die bewegte Bilder zur abendlichen Unterhaltung sonst nur noch vom Streamen im Internet kennen, setzten sich zu ihren Eltern auf die Wohnzimmer-Couch und erlebten, wie ihre Vorfahren die Samstagabende verbrachten, als sie noch Kinder waren. Der Marktanteil bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überstieg die kaum für möglich gehaltene Schwelle von 50 Prozent. Selbst ohne die damaligen regelmäßigen „Wetten, dass…“-Zuschauer saß also die halbe Fernseh-Nation gleichzeitig vor derselben Sendung. Das verrät viel über den Seelenzustand der Deutschen.

Natürlich stand ein attraktives Konzept hinter der Nostalgie-Ausgabe 40 Jahre nach der Erstausstrahlung. Helene Fischer (37) füllt auch alleine die Säle, Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) bringen gewöhnlich auch bei Jüngeren akzeptable Einschaltquoten, und mit Heino Ferch (58) und Svenja Jung (28) gab es eine generationenübergreifende TV-Serien-Besetzung. Doch wer hätte im Ernst vor der Sendung einen höheren Betrag auf diesen sensationellen TV-Erfolg gewettet, wenn er auf das Alter der Akteure schaute: Da traten ein 71-jähriger Thomas Gottschalk und ein 79-jähriger Frank Elstner als Moderatoren ins Rampenlicht und präsentierten einen 75-jährigen Udo Lindenberg, einen 74-jährigen Benny Andersson und einen 76-jährigen Björn Ulvaeus.

Das gerade in den elektronischen Medien wieder und wieder zu beobachtende Alten-Bashing schien zumindest für diesen Abend überwunden. Dass die Sendung der Oldies nicht nur beim älteren Publikum punkten konnte, darf den Fernsehverantwortlichen zu denken geben. Und es sollte jedes Mal in Erinnerung gerufen werden, wenn auf der Mattscheibe Erfahrung, Authentizität und Originalität weichen müssen, nur weil sie mit vielen Falten verbunden sind. Den eigentlichen Punkt in diesem Zusammenhang hat das „Wetten, dass…?“-Revival leider noch nicht angesprochen: Dass gerade älter werdende Frauen es auf den Bühnen schwerer haben als älter werdende Männer.

Michelle Hunziker ist als einstige und jetzt wieder präsentierte Co-Moderatorin mit ihren 44 Jahren nur ein kleiner Anfang. Erst wenn sie live bei der Samstagabendshow nicht mehr davon spricht, wie es ihr in der Zwischenzeit mit ihren Kindern ergangen ist, sondern von ihren Enkeln schwärmt, kann die sichtbare Gleichstellung als geglückt gelten.