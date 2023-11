Gottschalk im Senf-Topf Die skurrilsten Wetteinsätze der „Wetten, dass..?“-Gäste

In über 40 Jahren „Wetten, dass..?“ kam es deshalb bereits zu einer Vielzahl an lustigen und skurrilen „Bestrafungen“. Häufig traf es sogar den Moderator der Sendung selbst. Über die vielen Jahre hat Thomas Gottschalk den ein oder anderen Wetteinsatz über sich ergehen lassen müssen. Unvergessen sind beispielsweise die Szenen, als er in einen riesigen Senf-Topf getaucht wurde. Außerdem ist aus einem Wetteinsatz eine Fernseh-Sportart entstanden, die noch dieses Jahr in ihre nächste Runde geht. Welche das ist, lesen Sie in unserer Bilderstrecke der kuriosesten Wetteinsätze der „Wetten, dass..?“-Geschichte?