Weshalb man "Better Call Saul" sehen muss

In schlechter Gesellschaft: James McGill (Bob Odenkirk, Mitte) lechzt nach Anerkennung, Erfolg und Geld. Dabei gerät er an Gangsterboss Gus Fring (Giancarlo Esposito, links) und dessen rechte Hand Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). Foto: Michele K.Short

Albuquerque "Better call Saul" zeigt, wie Halbwelt-Anwalt Saul Goodman und Auftragsmörder Mike Ehrmantraut zu denen wurden, die man aus "Breaking Bad" kennt. Ungewöhnlich unspektakulär, aber exzellent. Ein Loblied.

Das atemberaubende Tempo von "Breaking Bad" war Stärke und Schwäche zugleich. Denn im echten Leben wird eben kein Mensch innerhalb weniger Wochen vom Weichei zum Drogenboss und Mörder – Diagnose "Krebs, unheilbar" hin oder her. Wie gut, dass dasselbe akribisch arbeitende Team aus Autoren und Regisseuren, Bühnen- und Kostümbildnern, Ton- und Kameraleuten eine ähnlich fulminante Nachfolger-Serie geschaffen hat, die um ein Vielfaches lebensnäher ist: "Better call Saul" nimmt sich alle Zeit der Welt für die Lebensgeschichte von James "Jimmy" McGill, einem Mann aus kleinen Verhältnissen, der nach Respekt giert und sich von seinem Umfeld kleingehalten fühlt.

Wie er ein knappes Jahrzehnt später enden wird, ist aus "Breaking Bad" bekannt: Zunächst unter dem Künstlernamen Saul Goodman als Anwalt der Unterwelt – reich, aber moralisch bankrott; witzig, aber eine tieftraurige Gestalt. Und schließlich auf der Flucht, unter falscher Identität als Filialleiter eines Billigketten-Cafés im Nirgendwo, verdammt zu einem Leben als Biedermann, zurückgeworfen auf sich selbst. Den Weg zu seinem gefühlten Höhenflug als Halbwelt-Halbgott, der ja tatsächlich ein Absturz ist, zeichnet "Better call Saul" nach. Subtil und in Superzeitlupe.

Das Tempo eines Gletschers attestieren ihr viele Kritiker, und das ist kaum übertrieben. Aber es ist auch gut so. Denn „Better call Saul“ entfaltet auch die Wucht eines mächtigen Eisstroms. Und reißt jeden mit, der sich herantraut an diese so „andere“ Serie mit einem absoluten Minimum an Action, ohne Drachen, Schlachten, Zombies, Aliens. Das alles braucht es nicht, denn der Plot erwächst mühelos direkt aus den Entscheidungen der Protagonisten, ihrem Denken und Tun, Reden und Schweigen. Die so tragikomische wie glaubhafte Hauptfigur wird fantastisch facettenreich gespielt von Bob Odenkirk (55), gelernter Gagschreiber und Comedian.