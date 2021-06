1500. Folge der Quizshow : Manche „Wer wird Millionär?“-Fragen warten seit 15 Jahren auf ihren Einsatz

Berlin A, B, C oder D: Die Quizshow „Wer wird Millionär?“ auf RTL ist seit vielen Jahren ein Quotenhit. Am Donnerstag läuft die 1500. Folge. Das sagt ein Fragen-Entwickler zum Jubiläum.

Eine Quizkandidatin servierte Günther Jauch vor der Millionenfrage Mohnkuchen. Ein anderer Teilnehmer jubelte nach dem 16.000-Euro-Gewinn, dass er jetzt endlich den Job im Getränkemarkt kündigen kann. Und ein Lehrer Ende 30 interessierte sich nicht so sehr für die Fragen – er suchte mit E-Mail-Adresse auf dem T-Shirt nach einer Frau fürs Leben. Es gibt nur wenig, was Günther Jauch und sein Team bei „Wer wird Millionär?“ („WWM“) noch nicht erlebt hätten.

Bisher gab es laut RTL 2950 Kandidaten, fast 38.000 Fragen und knapp 9100 Joker. 16 Menschen haben in dem Quiz die Million gewonnen. An diesem Donnerstag (20.15 Uhr) strahlt RTL die 1500. Ausgabe der Show aus. Gastgeber Jauch will nach eigenen Worten die Sendung moderieren „solange es den Zuschauern, aber auch mir selbst noch Freude macht“. Zum Jubiläum erwartet ihn eine Überraschungsshow, wie RTL ankündigte.