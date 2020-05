Witziger Moment bei „Wer wird Millionär?“ : Günther Jauch sagt aus Versehen die richtige Antwort vor

Düsseldorf In der aktuellen Folge von „Wer wird Millionär?“ unterlief Moderator Günther Jauch ein teurer Versprecher. Am meisten rätselten die Zuschauer aber darüber, welches Geheimnis sich hinter dem Namen John Tyler verbirgt. Hätten Sie es gewusst?

Über diesen Versprecher ärgerte sich Günther Jauch – denn so verriet er dem Kandidaten in der Montagabend-Folge von „Wer wird Millionär?“ aus Versehen die richtige Antwort. Auf dem Rate-Stuhl saß Kandidat Haidar Chahrour. Der freute sich über die unfreiwillige Hilfestellung natürlich.

Bei der 1000-Euro-Frage war es soweit: „Was lässt sich durch das Einfügen eines ‚n‘ in das genaue Gegenteil umwandeln?“ Zur Auswahl standen Erfolgskurs, Aufstiegschance, Karrierekick und Förderpreis. Doof nur, dass Jauch versehentlich „Karriereknick“ statt „Karrierekick“ sagte und so die richtige Antwort vorweg nahm. Chahrour grinste und loggte natürlich schnell ein. Jauch dagegen ärgerte sich und scherzte: „Peinlich! Ich muss mich bei der Fragen-Redaktion entschuldigen, die 3,7 Tage an dieser Frage gearbeitet hat.“