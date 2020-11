„Wer wird Millionär?“ : Prominente erspielen 346.000 Euro für den guten Zweck

Johannes B. Kerner beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ (vo.). (hi., v.l.: Steffen Henssler, Michael Stich, Sabrina Mockenhaupt, Ralf Rangnick). Foto: TVNow/Frank Hempel

Köln Am Donnerstag saßen beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ wieder fünf bekannte Kandidaten auf dem Ratestuhl. Insgesamt sammelten die Promis eine Spendensumme in Höhe von 346.000 Euro. Einer der Kandidaten zockte mit einem ausgeklügelten Trick.

Als erster Kandidat trat Steffen Henssler an. Der TV-Koch schlug sich souverän, konnte die Frage, was der David-Höcker ist, aber nicht beantworten. Der 48-Jährige ging kein Risiko ein und konnte sich so 64.000 Euro sichern.