Publikum sagt vor, Kandidatin vergeigt erste Frage Die Blamagen und Pannen bei „Wer wird Millionär?“

Im Prominenten-Spezial von 2014 saß CDU-Politiker Wolfgang Bosbach auf dem heißen Stuhl und wusste bei einer Frage über die DDR nicht weiter. Was lag da näher, als mal eben die in Ostdeutschland geborene, ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel anzuklingeln? Doch die Kanzlerin hatte in diesem Moment offenbar wichtigere Dinge zu tun und versetzte Bosbach und Jauch, in dem sie gar nicht erst abhob. Erst später (zu spät) habe sie sich per SMS gemeldet.