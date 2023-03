Oster-Spezial „Wer wird Millionär“ bekommt neuen Joker und Promi-Besuch

Dabei wird es laut dem Sender eine Neuerung in der Show geben: Jeder Kandidat und jede Kandidatin, die es auf den Stuhl schafft, bekommt ein goldenes Osterei geschenkt. In diesem verbirgt sich der „Günther-Jauch-Joker“. Damit darf der Moderator zum ersten Mal mit dem Kandidaten über eine Frage beraten und die richtige Antwort geben. In der britischen Version der Show ist das bereits seit 2018 möglich, in Deutschland ist die Hilfe des Moderators eine Premiere.