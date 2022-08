„Wer wird Millionär?“ : Gelsenkirchenerin steht bei 500-Euro-Frage auf dem Schlauch

Kandidatin Ute Schindler verzweifelt beinahe bei der 500-Euro-Frage. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Köln Die „Wer wird Millionär“-Kandidatin Ute Schindler scheiterte beinahe an der 500-Euro-Frage. Günther Jauch versuchte zu helfen, doch er verzweifelte an der Gelsenkirchenerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie war die einzige der Kandidatinnen und Kandidaten am Montag, 23. August, die die die Auswahlfrage richtig beantworten konnte. Auch die ersten vier Fragen auf überstand Ute Schindler noch mit Leichtigkeit, doch bei der 500-Euro-Frage gab es für die Gelsenkirchenerin Probleme. Dort wartete die Frage: „Wer hat es in der Regel nicht auf das abgesehen, was sein Name nahelegt, sondern zum Beispiel auf Geldbeutel und Mobiltelefone?“ und Jauch gab ihr die Antwortmöglichkeiten Autodieb, Taschendieb, Wilddieb und Juwelendieb zur Auswahl.

Da Ute Schindler zunächst auf dem Schlauch stand und keine Antwort geben konnte, bot Jauch mit dem Ausschlussverfahren eine erste kleine Hilfestellung an. „Sie sind in Gelsenkirchen mit ihrem Auto unterwegs. Ich bin ein Autodieb. Was will ich ihnen dann klauen?“, fragte er. Doch auch das brachte die Kandidatin nicht weiter. Und was noch viel schlimmer war: Sie kam auf eine falsche Fährte und vermutete, die Antwort Autodieb wäre richtig.

Jauch versuchte schließlich weiterhin die Ruhrpottlerin zur richtigen Antwort zu locken: „Der Taschendieb will ja nur die Tasche mitnehmen. Was soll der mit dem Geldbeutel?“ und gab damit eigentlich schon den entscheidenden Hinweis auf die richtige Antwort. Doch Schindler rückte nicht von der Antwortmöglichkeit Autodieb ab. So blieb ihr am Ende nur noch der Publikumsjoker und 100 Prozent des Publikums stimmte für Antwort B, den Taschendieb. Sie loggte ein und lag damit endlich richtig. Der Klick-Moment blieb zwar aus, danach lief es für die Kandidatin allerdings um einiges besser - sie nahm 16.000 Euro mit nach Hause.

(joko)