“Atemlos“ “Wer wird Millionär“-Kandidat verrät interessantes Detail zu Helene Fischer-Song

Als Hohenberger bei der 4.000-Euro-Frage beantworten sollte, wer sich in der entsprechenden Situation an das Motto „Prüfen-Rufen-Drücken“ halten solle, antwortete er richtig mit Antwortmöglichkeit C: „Ersthelfer bei Herzstillstand“. Der Polizeibeamte, der in Berlin regelmäßig Streife fährt und eigenen Angaben zufolge oft direkten Kontakt zu Rettungskräften hat, führte seine Antwort aus: „100 Mal pro Minute“ müsse das Herz bei einem Wiederbelebungsversuch massiert werden.