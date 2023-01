“Wer wird Millionär“ „Hab mir selber ins Knie geschossen“ - Jauch gibt Kandidatin richtige Antwort vor

Denn drei von vier zur Auswahl stehenden Antwortmöglichkeiten („sanfte Klaviermusik“, „heftiger Paukenschlag“, „leiser Harfenton“ oder „zehnminütiges Gitarrensolo“) ließen sich mit den ersten Zeilen des Gedichtes bereits ausschließen. "Oh, dann war es der Harfenton", reagierte Weisel, die bei der Stadt Weingarten als Pressesprecherin tätig ist, prompt. „Warum?“, hakt Jauch nach. „Weil das vom Reim her passt. Das ist Antwort C, Herr Jauch“, erklärt die Kandidatin selbstsicher.